Gündem
TRT Haber 15.04.2026 16:23

İletişim Başkanlığı'ndan medya kuruluşlarına sorumluluk çağrısı

İletişim Başkanlığı, son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımlayarak, sürecin sağduyuyla yönetilmesi ve medya kuruluşlarının azami sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, okul saldırılarına ilişkin gelişmelerin kamuoyunda hassasiyetle takip edildiği belirtilerek, toplum huzurunun korunması ve çocukların psikolojik güvenliğinin gözetilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvirinden kaçınılmalı"

Medya kuruluşlarına yönelik "sorumlu yayıncılık" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması; benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır.

"Psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir"

Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda da rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta; kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır.

Dezenformasyon uyarısı

Bu tür olayların dezenformasyona açık bir zemin oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara şu uyarı yapıldı

Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dışında dolaşıma giren doğrulanmamış bilgi ve içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Açıklamada ayrıca, toplum huzurunun ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumların eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceği, medyanın da sorumlu yayıncılık anlayışıyla bu dayanışmaya katkı sunacağına inanıldığı ifade edildi.

