Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BAE Veliaht Prensi El Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri
arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin
geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte.
Etiketler: BAE Recep Tayyip Erdoğan
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