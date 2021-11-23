Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'da yangınlar sonucu oluşan can kayıpları nedeniyle açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bulgaristan’da 22 Kasım 2021 tarihinde Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve 23 Kasım 2021 tarihinde Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Ne olmuştu?

Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev aldı.

“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirlendi.

Varna'nın Dılgopol ilçesinde bulunan bir huzurevinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Dılgopol Belediye Başkanı Georgi Georgiev, yangında huzurevinde bulunan 9 yaşlının öldüğünü açıkladı.