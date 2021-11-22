Dılgopol ilçesinde bulunan bir huzurevinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Dılgopol Belediye Başkanı Georgi Georgiev, yangında huzurevinde bulunan 9 yaşlının öldüğünü açıkladı.

Diğer 49 kişinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Georgiev, yangına müdahale eden 5 itfaiye ekibinin alevlerin alt katlara yayılmasını önlediğini belirtti.

Yangın söndürüldü, kurtarılan yaşlılar Asparuhovo köyündeki bir otele nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.