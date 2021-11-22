Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan'da huzurevi yangını: 9 ölü
[Fotoğraf: AA (Temsili)]
Bulgaristan'ın Varna şehrinde huzurevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.
Dılgopol ilçesinde bulunan bir huzurevinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
Dılgopol Belediye Başkanı Georgi Georgiev, yangında huzurevinde bulunan 9 yaşlının öldüğünü açıkladı.
Diğer 49 kişinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Georgiev, yangına müdahale eden 5 itfaiye ekibinin alevlerin alt katlara yayılmasını önlediğini belirtti.
Yangın söndürüldü, kurtarılan yaşlılar Asparuhovo köyündeki bir otele nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Bulgaristan Yangın
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