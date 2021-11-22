Ulusal Enerji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çin'de hidroelektrik kapasitesi 385 milyon, rüzgar enerjisi 299 milyon, güneş enerjisi 282 milyon ve biyokütle enerji kapasitesi 35 milyon 340 bin kilovata çıktı.

Çin tüm kalemlerde dünyanın en büyük üreticisi olurken toplam kapasite 1 milyar kilovata ulaştı.

Çin 'karbon nötr olmayı' amaçlıyor

Çin hükümeti, 14'üncü 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon emisyonu miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor.

Ülke 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek "karbon nötr olmayı" hedefliyor.