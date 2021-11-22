Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin yenilenebilir enerji kapasitesini yükseltti
[Fotoğraf: Getty]
Çin'in yenilenebilir enerji alanında 2021 Ekim sonu itibarıyla 1 milyar kilovatlık kurulu kapasiteye ulaştığı açıklandı. Çin yenilenebilir enerj alanındaki tüm kalemlerde dünyanın en büyük üreticisi oldu.
Ulusal Enerji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çin'de hidroelektrik kapasitesi 385 milyon, rüzgar enerjisi 299 milyon, güneş enerjisi 282 milyon ve biyokütle enerji kapasitesi 35 milyon 340 bin kilovata çıktı.
Çin tüm kalemlerde dünyanın en büyük üreticisi olurken toplam kapasite 1 milyar kilovata ulaştı.
Çin 'karbon nötr olmayı' amaçlıyor
Çin hükümeti, 14'üncü 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon emisyonu miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor.
Ülke 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek "karbon nötr olmayı" hedefliyor.
Etiketler: Çin Yenilenebilir Enerji
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