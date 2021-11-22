Dünyada zatürrenin en fazla görüldüğü ülke olan Nijerya'da her yıl yaklaşık 162 bin çocuk zatürreden hayatını kaybediyor.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, COVID-19 delta varyantının ortaya çıkmasıyla zatürreye bağlı çocuk ölümlerinin artmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede her yıl yaklaşık 162 bin çocuğun zatürreden hayatını kaybettiğini belirten Ehanire, çocukların çoğunun 5 yaş altında olduğunu, zatürre ve diğer çocuk hastalıklarının azaltılmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.