Bölgesinde yalnızlaşmak ve çevrelenmek istemeyen Pekin yönetimi, komşularıyla ilişkilerini iyileştirmenin arayışı içinde.

Çin'in yeni bölge politikasını Devlet Başkanı Şi Cinping açıkladı. Cinping, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN'ın çevrim içi zirvesinde konuştu. Üye devletlerle ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine çıkarttıklarını duyurdu.

Çin'den bölge açılımı

Çin Devlet Başkanı, bölgede hegemonya arayışında olmadıklarını ifade etti. Küçük ülkelere de zorbalık yapmayacaklarını söyledi.

Çin ile ASEAN'ın 5 üye ülkesi Güney Çin Denizi'nde egemenlik çatışması yaşıyor. Denizin yüzde doksanının kendisine ait olduğunu savunan Çin'in bu iddialarını komşu ülkeler kabul etmiyor.

Hegemonya tartışmaları sürerken Çin'in hipersonik silahla Güney Çin Denizi'nde füze fırlattığı iddiası gündemde.

İddia, İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı. Buna göre geçtiğimiz aylarda Çin nükleer başlık taşıyabilen bir hipersonik füze denemesinde bulundu. Gazete denemelerin çok ileri bir noktaya geldiğini de yazdı.

"Çin ve Rusya’nın gerisindeyiz"

ABD Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı General David Thompson, hipersonik füze teknolojisinde Çin ve Rusya'nın gerisinde kaldıklarını kabul etti. Füze denemelerini tam olarak izleyebilmek için yeni uydu sistemlerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Hipersonik füzeler, sesten en az 5 kat daha hızlı. Manevra yapabildikleri için takip ve imha edilebilmeleri de oldukça zor.