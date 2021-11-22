ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı'na Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın ise Fed Başkan Yardımcısı olarak aday gösterileceği bilgisi yer aldı.

"Powell istikrarlı bir liderlik sağladı"

Powell'ın ve Fed'in koronavirüs salgının etkisini hafifletmek ve ABD ekonomisini tekrar rayına oturtmak için kararlı eylemlerde bulunduğuna işaret edildi.

"Başkan Powell, modern tarihin en büyük ekonomik gerilemesi ve Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş zorlu bir dönemde istikrarlı bir liderlik sağladı."

Açıklamada, Lael Brainard'ın da Fed'de kilit bir liderlik rolü oynadığı belirtilerek, Powell ile birlikte çalışarak ABD'nin ekonomik toparlanmasını güçlendirmeye yardımcı olduğu vurgulandı.

Doldurulması gereken 3 boş sandalye daha var

ABD'nin güçlü bir iş gücü piyasası yaratmanın yanı sıra enflasyonu düşük ve fiyatları istikrarlı tutma hedeflerini sağlayabilmesi için Fed'de istikrarlı, bağımsız ve etkili bir liderliğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, Biden'ın Powell ve Brainard'ın deneyimlerine ve görüşlerine güvendiği ifade edildi.

Biden'ın Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere Fed Yönetim Kurulu'nda doldurması gereken üç boş sandalye daha olduğu anımsatılarak, bu atamaların aralık ayı başlarında yapılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Başkanı Biden ise yapılması gereken daha çok şey olmasına rağmen son 10 ayda Amerikalıların yeniden istihdam edilmesi ve ekonominin yeniden canlanması konusunda kayda değer ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"Bu başarı, izlediğim ekonomik gündemin ve Fed Başkan Powell ile Brainard'ın modern Amerikan tarihinin en kötü gerilemesini atlatmamıza yardımcı olmak ve bizi toparlanma yoluna sokmak için aldığı kararlı eylemin bir kanıtıdır."

Powell ve Brainard'ın enflasyonu düşük, fiyatları istikrarlı tutmaya ve tam istihdam sağlamaya odaklandığından emin olduğunu belirten Biden, ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik riskleri ele alma ve finansal sistemde ortaya çıkan risklerin bir adım önünde olmak için acil eyleme ihtiyaç olduğuna dair derin inancını da paylaştıklarını söyledi.

Obama tarafından 2011'de Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilmişti

Görev süresi Şubat 2022'de sona erecek Jerome Powell, 2018'de Fed Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Princeton Üniversitesi'nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer oldu.

Kamu hizmetinden önce New York'ta avukat ve yatırım bankacısı olarak çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı.

Barack Obama tarafından 2011'de Fed’in Yönetim Kurulu’na aday gösterilen Powell'ın kurul üyeliği süresi 31 Ocak 2028'de sona erecek.