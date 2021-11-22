Türkiye'nin KKTC'ye eğitim iş birliği kapsamında gönderdiği 1500 tabletten 40 tanesinin dağıtımı Lefkoşa Atatürk İlkokulunda törenle yapıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye ile eğitim iş birliği kapsamında KKTC'nin 1500 tablet ihtiyacınını Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le görüşdüğü ve Özer'in talimatıyla tabletlerin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edildiği belirtildi.

Törene, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ile diğer yetkililer katıldı.