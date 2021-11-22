İsrail’in yıkamadığı hayatlar
Filistin'in Gazze Şeridinde yaşayan Hüsam Carboa 2018'de isabet eden bir İsrail kurşunu ile sol bacağını kaybetti. Şimdi de İsrail ablukası nedeniyle işsizliğin yüksek olduğu Gazze'de taş üretimi yaparak geçimini sağlıyor.
Gazze’de İsrail saldırıları sonucu sakat kalan binlerce Filistinliden biri Hüsam Carboa, Sol bacağını kaybetti, hayatı bırakmadı.
“Şartların zorluğuna karşın, kaldırım karosu üretme fikrimi hayata geçirdim. Engelimin hayalimi engellemesine izin vermemeye karar verdim."
İsrail tarafından vurulmadan önce güneş panelleri kuran 29 yaşındaki Hüsam Carboa, işine devam edemeyince taş ustası olmuş.
"Evliyim ve bir çocuğum var. Sadaka beklemiyorum, çalışmak istiyorum. Kendi ellerimle çalışmak, üretmek ve toplumun aktif bir üyesi olmak istiyorum.”
Gazze'nin yarısı işsiz
Gazzeli Hüsam Carboa'nın ilerisi için hayali de, başka engellilere de istihdam sağlayacak bir kiremit fabrikası açmak.
Filistin Merkez İstatistik Bürosu'na göre, Gazze'deki iki milyon insanın neredeyse yarısı işsiz...
İsrail ablukası nedeniyle yaşam şartlarının giderek kötüleştiği Gazze'de, engellilerin hayatı daha zor.
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