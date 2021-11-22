Gazze’de İsrail saldırıları sonucu sakat kalan binlerce Filistinliden biri Hüsam Carboa, Sol bacağını kaybetti, hayatı bırakmadı.

“Şartların zorluğuna karşın, kaldırım karosu üretme fikrimi hayata geçirdim. Engelimin hayalimi engellemesine izin vermemeye karar verdim."

İsrail tarafından vurulmadan önce güneş panelleri kuran 29 yaşındaki Hüsam Carboa, işine devam edemeyince taş ustası olmuş.

"Evliyim ve bir çocuğum var. Sadaka beklemiyorum, çalışmak istiyorum. Kendi ellerimle çalışmak, üretmek ve toplumun aktif bir üyesi olmak istiyorum.”

Gazze'nin yarısı işsiz

Gazzeli Hüsam Carboa'nın ilerisi için hayali de, başka engellilere de istihdam sağlayacak bir kiremit fabrikası açmak.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'na göre, Gazze'deki iki milyon insanın neredeyse yarısı işsiz...

İsrail ablukası nedeniyle yaşam şartlarının giderek kötüleştiği Gazze'de, engellilerin hayatı daha zor.



