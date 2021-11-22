Yeni Delhi son birkaç yıldır önemli bir sorun haline gelen hava kirliliği ile mücadele ediyor.

Yaklaşık bir hafta önce yoğun bir pusla kaplanan 200 milyonluk şehirde okullar kapandı, kamu personelinin evden çalışması kararı alındı.

Hava kirliliğinin bir nebze azalması üzerine ise hükümet inşaat faaliyetlerine yönelik yasağı kaldırdı. Hava kalitesinin hala çok kötü olduğu belirtilse de karar işçilerin ekonomik zorluklarına bağlandı.

[Fotoğraf: AP]

Bakan açıklama yaptı

Çevre, Orman ve Yaban Hayatı Geliştirme Bakanı Gopal Rai düzenlediği basın toplantısında, "İşçiler ekonomik olarak zordaydı, bu yüzden inşaat çalışmaları başlıyor. Ancak yönergelerin ihlali konusunda kesinlikle dikkatli olacağız. İhlal edenler hakkında derhal harekete geçeceğiz" dedi.

Her ne kadar inşaat sektörü için önlemler kalksa da kentte kömürle çalışan santrallerin bir bölümü hala kapalı.

Bazı önlemler devam edecek

Temel ihtiyaç maddesi taşımayan kamyonların Yeni Delhi ile komşu kentlere girişi yasak. Ayrıca, öğrenciler ve kamu çalışanları için önlemler bir süre daha devam edecek.



Okul ve kamu sektöründeki açılma için 24 Kasım'da yapılacak kontrollerin sonucu beklenecek.

