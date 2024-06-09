Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.06.2024 22:33

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Türkiye'ye gelecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, yarın ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son haftalarda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:47
Netanyahu’dan savaş kabinesinden istifa eden Gantz’a eleştiri
22:34
BM: Sudan, dünyanın en büyük iç göç krizini yaşıyor
23:06
Macron, Ulusal Meclisi feshetti
22:29
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot istifa etti
22:58
Ankara'da 5,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
21:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son haftalarda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ