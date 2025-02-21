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Gündem
AA 21.02.2025 11:42

AYM 552 bine yakın bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 31 Aralık 2024 itibarıyla yapılan 650 bin 453 bireysel başvurudan 551 bin 913'ünü sonuçlandırdı.

AYM 552 bine yakın bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2024'e kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 650 bin 453 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 551 bin 913'ü sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 84,9 oldu. Derdest dosya sayısı ise 98 bin 540 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 456 bin 476'sinde kabul edilemezlik, 78 bin 3'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 750'sinde idari ret, 2 bin 180'inde diğer, 1504'ünde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

AYM, bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiğine hükmettiği 79 bin 251 başvurudan 56 bin 443'ünde yargılamanın makul sürede yapılması, 6 bin 828'inde adil yargılanma, 5 bin 623'ünde mülkiyet, 4 bin 432'sinde ifade özgürlüğü, 1706'sında özel hayat ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiği sonucuna varırken, bunu diğer hak ihlali kararları takip etti.

2 bin 44 norm denetimi başvurusu sonuçlandırıldı

Norm denetimi istatistiklerine göre, 2012 ile 2024 arasında Anayasa Mahkemesine 499'u iptal davası, 1660'ı itiraz başvurusu olmak üzere toplam 2 bin 159 başvuru yapıldı. Bunlardan 2 bin 44'ü karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, 2024 yılı içinde sonuçlandırdığı 37 iptal davasından 34'ünde iptal, 3'ünde ret kararı aldı.

Mahkemenin 2024'te sonuçlandırdığı 196 itiraz başvurusundan 44'ünde iptal, 126'sında ret, 26'sında birleştirme yönünde karar çıktı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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