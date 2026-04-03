Aydın'ın Köşk İlçe Belediye Başkanı Güler disipline sevk edildi

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Güler'in, hakkında ileri sürülen iddialar ve basında çıkan haberler nedeniyle parti tüzüğü gereğince kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın/Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, parti tüzüğümüz gereğince kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.