Yargıtay'dan organizasyon ücreti iadesine ilişkin bozma kararı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, araç almak isteyen S.G, 2023'te bir tasarruf finansman şirketine başvurdu. Anlaşmalarının ardından organizasyon ücreti olarak 38 bin lira yatıran S.G, daha sonra cayma hakkını kullanmak istedi. Şirketten yatırdığı ücretin faiziyle tarafına ödenmesini talep eden S.G, tarafına ödeme yapılmaması üzerine tüketici hakem heyetine başvurdu. S.G, başvurusunun reddi üzerine dava açtı.

Dava kapsamında ilgili tasarruf finansman şirketi, S.G'nin anlaşma formlarını okuduğunu ve imzaladığını, ödenen miktarın iadesini cayma süresinden sonra talep ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istedi.

Yargılamayı yapan Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, anlaşmadan cayma hususunda tüketicinin yeteri kadar bilgilendirilmediğini, organizasyon ücretinin geri verilmeyeceğine dair hükmün haksız olduğunu belirterek, orantılılık ilkesi göz önünde bulundurularak 38 bin liranın 36 bin 750 liralık kısmının tüketiciye iadesine kesin olarak karar verdi.

Kararın ardından Adalet Bakanlığı, mevcut yasal düzenlemeler uyarınca kararda hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hatalı bularak, sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7 Mart 2021'de yürürlüğe giren 39/A maddesi uyarınca, ilgili şirketlerin, müşterinin fesih hakkını kullanmak istemesi halinde organizasyon ücreti bedeli dışında kalan toplam birikim tutarını iade etmekle yükümlü oldukları bildirildi.

Söz konusu düzenleme öncesinde ise cayma durumunda organizasyon ücretlerinin iadesine karar verilebileceği aktarılan kararda, mevcut haliyle yerel mahkemece organizasyon ücretinin iadesi kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi.