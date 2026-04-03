Cevdet Yılmaz: Yıllık temel mal enflasyonunda iyileşme sürmektedir

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politikalarla ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

Mart ayı enflasyonunun yüzde 1,94 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,87 seviyesine gerilediğini anımsatan Yılmaz, "Aylık enflasyon gelişmelerinde taze meyve ve sebze ile işlenmiş gıda kalemindeki fiyat artışlarının zayıflamasının, gıda fiyatları üzerinde olumlu etkileri görülürken, yıllık temel mal enflasyonunda da iyileşme sürmektedir. Savaşın etkisiyle yaşanan arz şoku kaynaklı enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ulaştırma fiyatları aylık olarak yükselmiştir. Mart ayında ulaştırma hizmet fiyatlarındaki artışa rağmen, aylık hizmet enflasyonunun artış hızı diğer alt kalemlerdeki iyileşmenin etkisiyle önceki aya göre yavaşlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, küresel ekonominin, artan jeopolitik gerilimler ve bölgesel çatışmalarla zorlu bir süreçten geçtiği dönemde, enerji fiyatlarında savaş kaynaklı yükselişlerin küresel enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğuna işaret etti.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ekonomiye olası etkilerini sınırlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla güçlü bir eşgüdüm içinde gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, petrol fiyatlarındaki oynaklığın yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmış, akaryakıt fiyatlarındaki artışların önemli bir kısmı bütçe kanalıyla sınırlandırılmıştır. Ekonomimize duyulan güven, sağlam kurumsal altyapımız, güçlü ekonomik programımız ve yapısal reformlarımızla ekonomimiz dışsal şoklara karşı direncini korumaktadır. Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize doğrudan ve dolaylı etkilerini, bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamız sayesinde dengelemeyi sürdüreceğiz. Diğer taraftan sosyal konut, gıda arzı, lojistik ve yenilenebilir enerji alanlarında attığımız arz yönlü adımlarla enflasyonla mücadelemizi desteklemeye devam edeceğiz."