Bakan Gürlek: Travmaları bir kenara koyup Terörsüz Türkiye yolunu zorlayacağız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Bakan Gürlek, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Gürlek, Zorluoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Gürlek, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Burada övünerek ifade etmek isterim ki eşim muhterem hanımefendi, bu coğrafyanın insanı bir hemşehriniz olarak bölgenin kültürünü ve geleneklerini evime taşımakta, bizlere de bu kültürü ve gelenekleri yaşatmaktadır. Bu nedenle bölgemizde, aramızda sadece bir hizmet ilişkisi değil aynı zamanda güçlü bir gönül ve aile bağı da bulunmaktadır." ifadelerini kullanan Gürlek, bugün Diyarbakır'a bir bakan olarak ilk ziyaretini yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gürlek, "Sizlerle birlikteliğim yalnızca bir ziyaret amacı taşımamaktadır. Adalet Bakanı olarak, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet ve huzurunun sağlanması konusunda kararlı duruşunu ve geleceğe dair inancını da paylaşmak için buradayız." diye konuştu.

"Bu coğrafyada akan her kan damlası bizlerden düşmektedir"

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin artık sadece bölgesel meseleler olmaktan çıktığını ifade eden Gürlek, bugün yaşananların sadece sınırların ötesinde değil insanlığın tam kalbinde hissedildiğini kaydetti.

Masum sivillerin hedef alındığı, çocukların, kadınların katledildiği, şehirlerin yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıya olduklarını anlatan Gürlek, şöyle konuştu:

"Bu tabloyu açıkça ifade etmek gerekirse bu bir savaş değil bir zulümdür ve ne yazık ki bugün dünya adaletin değil gücün hakim olduğu bir düzene hızla sürüklenmektedir. Ne tesadüf ki bu zulmün muhatabı bizim dinimizden, bizim akraba topluluklarımızdan, kader birliği yaptığımız coğrafyamızdan insanlar olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her seferinde vurguladığı gibi Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi ve her kesimden insanımızın kardeşlik bağlarıyla yaşadığı bu coğrafyada akan her kan damlası bizlerden düşmektedir."

Küresel sistemin, güçlünün haklı sayıldığı, zayıfın ise ezildiği bir yapıya dönüştüğünü, buna razı olmadıklarını ve hiçbir zaman olmayacaklarını vurgulayan Gürlek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz biliyoruz ki adalet gücün değil hakkın yanında olandır. Yaşanan bu zulüm ve istikrarsızlık sadece proje savaş bölgeleriyle sınırlı kalmamaktadır. Tıpkı bir pandemi gibi etkisini sınırların ötesine taşımakta, toplumsal yaşamın her alanını derinden sarsmaktadır. Pandemi nasıl tüm dünyayı etkilediyse bugün yaşanan bu işgaller de benzer şekilde yayılmakta, toplumları yıpratmakta, geleceğe dair umutları zedelemektedir ancak burada altını özellikle çizmek isterim ki Türkiye tüm bu olumsuzluklara rağmen istikrarını koruyan ve güçlenmeye devam eden bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliği, bölgesel stratejik hamleleri ve ülkemizin devlet aklıyla, sınırlarımız içerisindeki huzurumuzu ve güvenliğimizi korumaya, güçlendirmeye ve şehrimizdeki yangınları, yangınların olumsuz etkilerini bertaraf etmeye Allah'ın yardımı ve inayetiyle devam edeceğiz. Coğrafyamızın üzerine çöken bu karanlık, ülkemizden yükselen barış, kardeşlik ve demokratik Türkiye ışığıyla aydınlanmaya devam edecek. Bugünleri görüp tedbirleri önceden alma iradesi ortaya koyan, tüm ezberleri bozan, cesur duruşuyla ülkemizi bu savaş sarmalının dışında tutan Cumhur İttifakı'mızın duruşunun ülkemiz ve bölgemiz için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu noktada milli birlik ve kardeşlik vurgusunu her zaman güçlü bir şekilde ortaya koyan Sayın Devlet Bahçeli'ye sürece katkılarından dolayı şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Gürlek, "Bu coğrafyada güçlü kalmanın yolu birliktelikten, beraberlikten ve kardeşlikten geçmektedir. Biz birlikte güçlüyüz. Geçmişteki tüm kesimlerin travmalarını bir kenara koyup, güçlü Türkiye davamıza hizmet eden Terörsüz Türkiye yolunu zorlayacağız. Zira her kesimin geçmişle alakalı fedakarlık yapmaya hazır olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin ulaşabileceği en yüksek demokratik hukuk devleti standartlarına erişmesi amacıyla Bakanlık olarak üzerimize düşen sorumluluğun ve bilincin farkındayız." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin ortaya koyduğu irade ve belirttiği istikamet doğrultusunda reform süreçlerini hızlandırmaya ve gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduklarını dile getiren Gürlek, "Adalet Bakanı olarak, her bir vatandaşımızın adalet hizmetlerine zamanında ve etkin erişim hakkının, omuzlarımızda en temel sorumluluklardan biri olduğunun bilincindeyiz." ifadesini kullandı. Gürlek, bu doğrultuda adalete erişimin korunması ve güçlendirilmesi yönünde iradeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bu iradenin yalnızca bugünün değil yarının da temini olduğunu kaydeden Gürlek, hükümetin, adalet sisteminin en ileri ve etkin şekilde işlemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü, hukukun üstünlüğünü temin etmeye yönelik azim ve kararlılığını tavizsiz biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye vizyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunun en güçlü tezahürüdür"

Bu anlayışla, hükümetin geçmişten bugüne görev yapan adalet bakanlarının, adalet sisteminin güçlendirilmesi adına ortaya koyduğu kıymetli çalışmaların devamını sağlama ve birikimi daha ileri götürme kararlılıklarını sürdüreceklerini anlatan Gürlek, bu minvalde büyüyen, gelişen ve modern bir yapıya kavuşan Diyarbakır'ın adalet altyapısını daha da güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerini yerinde takip etmek amacıyla bugün kentte bulunduklarını bildirdi.

Bakan Gürlek, Diyarbakır'ın bölge açısından taşıdığı stratejik önemin farkında olduklarına işaret ederek, Bakanlığın görev ve sorumluluklarının sahadaki uygulamalarını yakından izlemek ve gözlemlemek amacıyla tüm adımları istikrarlı şekilde takip edeceklerini belirtti.

TBMM'de yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını gördüklerini dile getiren Gürlek, TBMM çatısı altında yapılan kanuni düzenlemelerin siyasi partilerin büyük ekseriyetle ve desteğiyle milletin ihtiyaçlarına doğrudan cevap vereceğini gözlemlediklerini anlattı.

Gürlek, Bakanlık olarak milletin her kesimini ilgilendiren, her vatandaşa dokunan adalet ve hukuk sistemini daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılan düzenlemeler için büyük heyecan içerisinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşların beklentisini bildiklerini, ihtiyaçlarını gördüklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Gereğini yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz 12. yargı paketimiz inşallah kısa sürede Meclis'e sunulacak. Adalet Bakanı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Milli birlik ve kardeşlik temelinde yürütülen Terörsüz Türkiye yolunda her kesimin aldığı sorumlulukları provoke etmeye çalışan karanlık dehlizlerin farkında olmaya ve sabırla ilerleyen sürece katkı sunmaya devam etmeliyiz. Zira coğrafyamıza kurulan küresel tuzaklardan korunmanın tek yolu, birbirimize sıkı sıkıya bağlanmak, kardeşlik hukukumuzu ilerletmektir. Milli birlik ve kardeşlik temelinde yürütülen Terörsüz Türkiye vizyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunun en güçlü tezahürüdür. Bizler bu topraklarda binlerce yıldır süregelen birlik ve beraberliğimizi korumak, terörün her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele etmek için buradayız ve buna devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki milli birlik ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye, terör ve fitneye asla yer vermeyecektir. Bu anlayışla devletimizin tüm kurumlarıyla, milletimizle omuz omuza vererek huzurun, güvenliğin ve adaletin kalıcı şekilde tesis edildiği bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu topraklarda binlerce yıllık kardeşlik, ortak kaderin ve köklü devlet geleneğinin güçlü taşıyıcısıdır. Bu birlik devam ettiği sürece hiçbir güç bizi yolumuzdan ayıramaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzuru esas alan çalışmaları inançla sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şartta vatandaşının yanındadır, adaletle, kararlılıkla ve güçlü iradeyle yoluna devam edecektir. Bugün sizlerden ayrılsak da gönlümüz Diyarbakır'da kalacak. Ancak bağlarımızı daha da güçlendirecek ve sizlerle de sık sık bir araya geleceğiz."

Ziyarette, Adalet Bakan yardımcıları Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu ile AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan da yer aldı.