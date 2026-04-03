LGS sınavı 13 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aydın'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS sınavının tarihinin güncellendiğini bildirdi.

"Öğrencilerimizin milli heyecana ortak olmasını istedik"

Sınav tarihinin A Milli Takım'ın maçıyla çakışması nedeniyle öğrencilerden ve kamuoyundan gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova maçından sonra grup aşamasındaki ilk maçımızın saatinin 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle sabah 07.00 civarında olacağını öğrendik. Çocuklarımızın, bizi bir arada tutan ay yıldızlı bayrağımızı temsil eden sporcularımızın bu heyecanına ortak olmalarını ve rahat bir şekilde maçları seyredip destek olabilmelerini sağlamak amacıyla konuyu hemen gündemimize aldık."

Yapılan teknik ve hukuki incelemeler sonucunda sınavın öne çekilmesinde bir engel bulunmadığının tespit edildiğini aktaran Tekin, "14 Haziran'da yapılacağını ilan ettiğimiz temel eğitimden ortaöğretime geçiş kapsamındaki LGS sınavını, 13 Haziran Cumartesi günü aynı saatte gerçekleştireceğiz." dedi.

Okullara sınav hazırlığı için 1 gün idari tatil

Sınav tarihinin cumartesi gününe alınmasıyla birlikte okullardaki hazırlık sürecinin aksamaması için yeni bir karar daha aldıklarını duyuran Tekin, şunları kaydetti:

"Sınavın pazar günü olması, cumartesi gününü okullarımızda sınav hazırlıklarının yapıldığı ve velilerimizin çocuklarının sınava girecekleri yerleri gördüğü bir gün olarak kılıyordu. Bu hazırlıklar açısından bir sorun yaşanmaması adına, 12 Haziran Cuma günü Bakanlığımız bünyesindeki örgün eğitim kurumlarında bir gün idari izin uygulanacak."

Eleştirilere "trajikomik" tepkisi

Sınav tarihinin değiştirilmesi kararına yönelik bazı kesimlerden gelen eleştirilere de tepki gösteren Bakan Tekin, "Ne söyleyeceğini şaşıran bazı muhalif kesimler bunu da eleştirdiler. Hatta 'Sınavın tarihini değiştireceğinize maçın saatini değiştirseniz' şeklinde trajikomik ve üzüntü verici açıklamalar gördüm. Bu durumu anlamakta gerçekten zorlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, alınan kararların öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.