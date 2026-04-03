Türkiye'nin Dünya Kupası serüveni başlıyor: İşte maç takvimi

Turnuvaya ilk kez 1954'te katılan ve grup aşamasında mücadele eden Türkiye, 2002'de yarı finale kadar yükseldi.

Güney Kore-Japonya ortaklığında 2002'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi yenerek Dünya üçüncüsü olan ay-yıldızlı ekip, tarihin en büyük başarısına imza attı.

Brezilya'da 1950'de organize edilen Dünya Kupası'na elemelerde Suriye'yi 7-0 yenerek katılma hakkı kazanan Türkiye, dönemin ekonomik koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle turnuvaya katılım sağlayamadı.

Milliler, 2002 sonrasındaki beş Dünya Kupası'na (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) yer alamadı.

2026'ya katılım mücadelesi

Elemelerde E Grubu'nda 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yanı sıra, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele eden Türkiye, grubu 16 puanla lider tamamlayan İspanya'nın 3 puan gerisinde tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen Türkiye, sahasında rakibini Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde Slovakya'yı deplasmanda 4-3 ile geçen Kosova ile karşılaşan milliler, Priştina'da oynanan mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geçerek 24 yıl aradan sonra adını Dünya Kupası'na yazdırdı.

Ay yıldızlılar D Grubu'nda

Türkiye, turnuvada D Grubu'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti.

1930'daki ilk Dünya Kupası'ndan bu yana toplamda 11 kez organizasyonda boy gösteren ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'na turnuvanın üç ev sahibinden biri olması nedeniyle doğrudan katılım hakkı elde etti.

Güney Amerika (CONMEBOL) elemelerini başarıyla tamamlayan ve 18 maçta 28 puanla 6. sırada yer alarak doğrudan katılım hakkı elde eden Paraguay, tarihindeki dokuzuncu Dünya Kupası'na katılacak.

FIFA Dünya Kupası'na 7 defa katılım hakkı elde eden Avustralya, organizasyonun 48 takıma çıkarılmasıyla Asya kıtasına (AFC) verilen kontenjan artışından faydalanan ekiplerden biri oldu.

Avustralya, 3. Tur C Grubu'nu 19 puanla ikinci sırada bitirerek 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koydu.

İlk maç Avustralya ile Kanada'da oynanacak

Millilerin, Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak.

Ay Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak.

Grup aşamasının biletleri, sınırlı süre için "ilk gelen alır" prensibiyle FIFA'nın resmi internet sitesinde açılmıştı.

Şu an ise son satış aşamasına girilen standart maç biletleri ve başvuru işlemleri, "FIFA.com/tickets" üzerinden yapılıyor.

Aynı platform üzerinden erişilebilen "Resale/Exchange" (Yeniden Satış/Takas) bölümü sayesinde diğer kullanıcıların satışa çıkardığı biletleri almak da mümkün.

D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı şöyle:

Tarih Saat (TSİ) Karşılaşma Stadyum / Şehir Kapasite 14 Haziran 2026 07.00 Türkiye - Avustralya BC Place (Vancouver, Kanada) 54.000 20 Haziran 2026 06.00 Türkiye – Paraguay Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD) 68.500 26 Haziran 2026 05.00 Türkiye – ABD SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD) 70.240

Türkiye'nin D Grubu'ndan çıkması halindeki ihtimaller

Türkiye grubunu lider bitirirse B,E,F, I ya da J Grubu'nun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşılaşacak.

Milliler, grubunu ikinci tamamlarsa G Grubu'nun ikincisiyle Dallas Stadı'nda oynayacak

Ay-yıldızlı ekip grup maçları sonunda üçüncü olur ve 12 grup içindeki en iyi performansı gösteren 8 üçüncü takım arasına girerse üç grup lideriyle eşleşme olasılığı bulunuyor. Grup E'nin lideriyle Boston Stadı'nda, Grup I'nın lideriyle New York New Jersey Stadı'nda veya Grup K'nin lideriyle Kansas City Stadı'nda karşılaşacak.

Organizasyonda genel maç takvimi

Grup Aşaması: 11 Haziran -27 Haziran 2026

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran -3 Temmuz 2026

Son 16: 4-7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 -11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz 2026

3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)