Çanakkale merkezli tefecilik operasyonu: 19 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'de organize suç örgütü ve tefecilik faaliyetlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, vatandaşları mağdur eden bir suç şebekesi çökertildi.

Vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp mallarına el koymuşlar

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat adı altında boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları belirlendi.

Borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araç gibi mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla üzerlerine devraldıkları tespit edilen şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

2,8 milyar liralık dev el koyma

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda genişletilen soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen büyük bir servete de darbe indirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait;

88 adet taşınmaz (gayrimenkul), 58 adet araç, 1417 adet banka hesabına el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 2 milyar 800 milyon TL olduğu açıklandı.

Mücadele kararlılık mesajı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, organize suç örgütleri ve tefecilik faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, operasyonu başarıyla gerçekleştiren Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve operasyonda emeği geçen jandarma personeli tebrik edildi.