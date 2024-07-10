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Gündem
TRT Haber 10.07.2024 15:21

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının üzerinden 4 yıl geçti

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya Camii, 4 yıl önce yeniden ibadete açıldı.

Danıştay 10. Dairesi'nin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı.

Danıştay Ayasofya kararını açıkladı… Ayasofya'da tarihi karar
Danıştay Ayasofya kararını açıkladı… Ayasofya'da tarihi karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" notunu paylaştı.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının üzerinden 4 yıl geçti

86 yıl sonra ilk cuma namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz coşkusu
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz coşkusu

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Daha önce reddedilen başvuru, 2020 yılında Danıştay tarafından karara bağlanmıştı.

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Ayasofya Camii Recep Tayyip Erdoğan
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