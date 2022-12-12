Avrupa enerji krizinin kıskacındayken Türkiye kışa hazırlıklı girdi. Bu süreçte doğal gaz depoları ve kapasite arttırımı büyük önem taşıyor.

Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak

BOTAŞ'a bağlı Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak.

Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis, 16 Aralık'ta gerçekleşecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Tesisin elektrik ihtiyacı, 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda

Genişletme çalışmalarında 18 kuyuda sondaj yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. 3,2 milyar metreküp olan depolama kapasitesi, 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda bulunuyor.

Dev tesis, aynı zamanda çevre dostu...

Tükettiği enerji, yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Tuz Gölü Depolama Tesisi genişletiliyor

Kapasite artırma çalışmalarının sürdüğü bir diğer nokta, Tuz Gölü Depolama Tesisi...

Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.