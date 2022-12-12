Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

'Pek çok alanda şimdi dünyada örnek gösterilen bir ülke olduk'

Türkiye'nin geleceği için çalışan, özgün içerikler üreten tüm firmalarımıza ülkem, milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Daha 5-10 yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin bile okunmadığı pek çok alanda şimdi dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna ulaşmıştır.

"Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik"

Bundan 20 yıl önce savunma sanayiinde büyük bir başarı öyküsü yazdık, şampiyonlar ligine yükseldik. Savunma sanayiinde 20 yıl önce 56 firma varken şuan aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. 62 savunma projesi yürütülürken bu sayı şuanda 757'yi geçti. Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir. Bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık.https://t.co/5TXO8AQqRw pic.twitter.com/udHDH25vSu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2022

"İHA'ların üretimi ve satışı konusunda dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız"

Savunma ürünlerinde bile yabancılara muhtaç olan ülkeyi NATO müttefiklerine ileri teknolojili ürünler satan bir ülke haline getirdik. İHA'ların üretimi ve satışı konusunda dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Savunma alanındaki başarıyı, birilerinin yardımıyla değil, gizli-açık ambargolara rağmen başardık. Bundan sadece 20 yıl önce yüzde 70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz bir alanda, kamu-özel, hep beraber sabırla çalışarak, üreterek, zorluklar karşısında pes etmeyerek hamdolsun tabloyu tamamen tersine çevirdik

"Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz"

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan arama faaliyetlerini kendimiz yürürüyoruz. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz.

'Türkiye'nin gurur vesilesi Togg birkaç ay içinde yollarda olacak'

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılına bir armağan olarak Togg'un tesisini üretime açtık. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin gurur vesilesi olacak Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrin otomobiliyle verdik. Togg tesisine gelmeyip binlerce kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi haline bırakıyorum. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine, geçmişi şaibeli, ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. İşte bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli.

"Tüm dünyayı derinden sarsan salgın sürecini Türkiye en az hasarla atlattı"

Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın sürecini, güçlü altyapısı sayesinde en az hasarla atlattı.İşte o dönemde, sadece 45 gün içinde Yeşilköy'de ve Anadolu Yakası'nda iki şehir hastanesini, altyapısıyla ultrasonografi, tomografi, MR, bütün bunlarla beraber 1006 yataklı odalı Yeşilköy'de, bir diğeri de Anadolu Yakası'nda. 45 günde bunları bitiren bir iradeyiz biz. Dünya bunlara hayran kaldı. Şu anda uçağıyla Yeşilköy'e inip, 5 dakikada hemen şehir hastanesine geçilen bir irade, biz bunu kurduk. İstedik ki yurt dışından hastalar mı gelecek, buyursunlar gelsinler. Ve dünyada bunlar pek yok. Geçen yine söyledim, eskiden cebinde doları olanlar Cleveland'a gidiyordu. Şimdi diyoruz ki, cebinde Türk lirası olan buyursun, hastanelerimiz açık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Salgın döneminde yapılan şehir hastaneleri) 45 günde bunları bitiren bir iradeyiz biz. Dünya bunlara hayran kaldı. O sıkıntılı günlerde Türkiye olarak biz ekonomide kontak kapatmadık.https://t.co/5TXO8B8A5E pic.twitter.com/xAe0Fec1XE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2022

"Salgına rağmen ekonomik büyümemizi istikrarlı şekilde sürdürdük"

Dünya, salgından olumsuz etkilenirken biz ekonomide kontak kapatmadık. Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken biz megaprojelerimiz dahil hepsini sürdürdük. Salgına rağmen ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren, dünyadaki sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl 11,4 büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Tüketimle dayalı değil üretimle ulaştık. Bunda mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan gibi yüksek seviyededir. Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı süreçte büyümemiz devam etti. Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı bir dönemde 2022 yılının ilk üç çeyreğinde ekonomik büyümemiz devam etti. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize inşallah yaklaşıyoruz.

"Hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme ulaştırıyoruz"

Tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme ulaştırıyoruz. Üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikasının enflasyonun üzerindeki olumlu etkileri yakında daha çok hissedilecek. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz başkalarının eksik ve hatalarına değil, her zaman kendimize odaklandık, kendimizle yarıştık, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Kim ne derse desin, doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla çekinmedik. Meyve veren ağacı taşlamayı hatta mümkünse kökünü kurutmayı amaçlayan zihniyet attığımız tüm bu adımlarda karşımızda yer aldı. 'Yapamazsınız' dediler, 'Başaramazsınız' dediler. Yatırımlara çamur atmak için akla hayale gelmedik yollara başvurdular. Gün oldu bizi hayalcilikle, bizi macera peşinde koşmakla suçladılar. Gün oldu yabancı büyükelçilere mektuplar yazarak, iş adamlarını tehdit ederek, Türkiye'yi karalayarak vizyon projelerimizi engellemek istediler. Ülkenin şahlanışına ket vurmak için sokak olaylarına ve hatta teröre destek vermek dahil her türlü yolu denediler. Ama biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, hiçbirine boyun eğmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz.https://t.co/aq0F7uUlc3 pic.twitter.com/P7nKSSAnZ7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2022

"Ülkemizin takip ettiği dengeli, hakkaniyetli ve barışçıl politikalar da Türkiye'ye yönelik ilgiyi artırmıştır"

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde ülkemizin takip ettiği dengeli, hakkaniyetli ve barışçıl politikalar da Türkiye'ye yönelik ilgiyi artırmıştır. Gıda ve enerji krizinin herkesi etkilediği bir dönemde Allah'a hamdolsun biz daha rahat bir konumdayız. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif adres arayışlarında Türkiye'nin ismi daha fazla telaffuz ediliyor. Tüm bu avantajları ancak yeni pazarlara açılarak, yeni müşteriler bularak, ihraç sepetimizdeki katma değerli ürünlerin sayısını daha da çoğaltarak fırsata çevirebiliriz.