Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İnce, Kahta ilçesi temasları kapsamında Fatih Mahallesi'ndeki parti binasının açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti.

Muharrem İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, altılı masayı eleştirerek, şöyle konuştu:

"Altılı masa umut vermiyor, anlaşamıyorlar. Geyik muhabbeti yapıyorlar, küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, organik besleniyorlar ama ortada bir çözüm yok. Memleket Partisinin sloganı şu, ne cumhur, ne millet, tek yol memleket, ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyorum."

İnce, daha sonra Besni ilçesine geçerek Şire Pazarı esnafıyla bir araya geldi.

Bu sırada CHP'li olduğunu belirten bir sürücüyle sohbet eden Muharrem İnce, CHP'ye eleştirilerde bulundu.