TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e yapılıyor.

İlk kez ihracatı yapılan ATAK taarruz helikopterlerinin Filipinler’e teslim töreni yapıldı.https://t.co/xGNLt4Ttek pic.twitter.com/3o61hz0bt6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2022

Milli taarruz helikopteri ATAK

ATAK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar yaklaşık 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi.

ATAK alımı için 36 sözleşme imzalandı

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan ATAK, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in ATAK helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.