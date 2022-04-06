ATAK’ta ilk ihracat Filipinler’e
Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterin ilk kez ihracatı yapıldı. Atak Helikopteri, Filipinler'e teslim edildi.
Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.
Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi.
ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir "Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz" dedi.
Demir, Türkiye'nin Filipinler Silahlı kuvvetlerine teçhizat ve eğitim konularında katkı sağlamaya hazır olduğunu da kaydetti.
Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 5, 2022
ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz.
6 Nisan 2022
Manila/Filipinler pic.twitter.com/qfVx0EVPjW
Yurt dışında her geçen gün ilgilinin arttığı ATAK helikopterleri için Filipinler ile 6, Pakistan ile 30 helikopter satışı için anlaşma sağlanmıştı.
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