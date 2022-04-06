Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi.

ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir "Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz" dedi.

Demir, Türkiye'nin Filipinler Silahlı kuvvetlerine teçhizat ve eğitim konularında katkı sağlamaya hazır olduğunu da kaydetti.

Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha!



ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz.



6 Nisan 2022



Manila/Filipinler pic.twitter.com/qfVx0EVPjW — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 5, 2022

Yurt dışında her geçen gün ilgilinin arttığı ATAK helikopterleri için Filipinler ile 6, Pakistan ile 30 helikopter satışı için anlaşma sağlanmıştı.