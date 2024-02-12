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Gündem
TRT Haber 12.02.2024 08:51

Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı. Gezeravcı'nın bugün Ankara'ya dönüş yapması bekleniyor.

Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor

Türkiye'nin tarihi uzay misyonu başarıyla tamamlandı.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına indi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan Gezeravcı'nın bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı. 

 

Uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

 

Dönüş yolculuğu 47 saat sürmüştü

Bugüne kadar yürütülen Axiom misyonları içerisinde en uzun misyon oldu.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünün 47 saatlik yolculuğu da bu misyon içerisinde imza atılan rekorlardan biri olarak tarihe geçti.

Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay serüveniyle tarihe geçti
Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay serüveniyle tarihe geçti

 

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