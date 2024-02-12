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Gündem
TRT Haber 12.02.2024 07:26

Deprem sonrası sarılan yaralar "Umut Sokağı" belgeselinde anlatıldı

6 Şubat' ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen eşi görülmemiş depremin yaraları bir bir sarılıyor. Devlet-millet dayanışmasının dünyaya örnek bu hikayesi, bir belgesel ile geleceğe aktarılıyor. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan 'Umut Sokağı' belgeseli, TRT Belgesel kanalında izleyici ile buluştu.

Her karanlığın aydınlığa kavuştuğu gibi asrın felaketinden de 'asrın birlikteliği' doğdu.

6 Şubat 2023'te art arda yaşanan depremler, yalnız meydana geldiği bölgenin değil, tüm Türkiye'nin yüreğini tarifsiz bir acıyla sarstı. Bu acı olay, eşi görülmemiş bir dayanışmanın da başlangıcı oldu.

Devlet ile milletin sarsılmaz birlikteliği ile, açılan her yara özenle sarılmaya başlandı. Felaketten umuda doğru gidilen bu yolculuğun hikayesi, bir belgesel ile ölümsüzleştirildi.

Asrın felaketinden asrın dayanışmasına 

İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı, 'Umut Sokağı ' belgeseli, TRT Belgesel kanalında izleyici ile buluştu.

Belgeselde, deprem felaketinden etkilenen illerde yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi. Yapılanların, bölge halkı için umutları yeşerten tutunacak birer dal olduğu vurgulandı.

Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sunulduğu ' Umut Sokağı' belgeseli ile, her zorluğun birlik ve beraberlikle aşılarak, büyük bir umuda dönüşebileceği bir kez daha gözler önüne serildi. 

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İletişim Başkanlığı Asrın Felaketi Deprem TRT
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