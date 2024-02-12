Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.02.2024 00:09

Kabine bugün toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde

2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Atama, ne zaman gerçekleşecek? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

On binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama için gözler Kabine toplantısında...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Atama takvimi nasıl olacak?

Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek.
Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.

31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

Ekonomide yol haritası görüşülecek

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak...
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak.

İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek. 

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Öğretmen Ataması Öğretmen
Sıradaki Haber
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Almanya'nın başkenti Berlin'in bazı bölgelerinde genel seçimler tekrarlandı
00:16
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
00:14
BM Raportörü Albanese: İsrail, UAD'nin kararlarını ihlal ediyor gibi görünüyor
00:06
Denizli'de asansörün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
00:06
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
23:49
Netanyahu üzerlerindeki uluslararası baskının arttığını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
FOTO FOKUS
Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ