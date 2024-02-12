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Gündem
TRT Haber 12.02.2024 07:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek. Erdoğan, iki günlük BAE ziyaretinin ardından 14 Şubat'ta da Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davete icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edecek.

Erdoğan, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Mısır ile ikili iş birliğinin canlandırılması gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire ziyaretinde yapacağı görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemde.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan BAE Mısır İletişim Başkanlığı
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