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Gündem
AA 10.02.2024 15:33

Yeğenine "yıldız" getiremese de deney örneklerini dünyaya ulaştırdı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan yeğeni Karan’a "yıldız" getiremediğini ancak 13 bilimsel deney örneğini dünyaya ulaştırdığını ifade etti.

Yeğenine "yıldız" getiremese de deney örneklerini dünyaya ulaştırdı
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bilgiye göre, Gezeravcı, yaklaşık 48 saat süren Dünya’ya dönüş yolculuğunun ardından, kendisini karşılamaya gelen ailesiyle ABD'nin Houston şehrinde buluştu. Gezeravcı anne ve babasıyla hasret giderirken, yeğeni Karan ile de sohbet etti.

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak" değerlendirmesinde bulundu.

Karan "Kanka" dediği amcasından yıldız istemişti

Gezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de değerlendirmede bulunmuştu.

Gelinleri Hilal Gezeravcı, oğlu Karan ile amcası arasında müthiş bir gönül bağı olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'Kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Alper Gezeravcı Astronot
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