Bakan Tunç: 21 yılda Türkiye'nin her yerini icraatlarla donattık

Adalet Bakanı Tunç, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanı aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul'un yaşanabilir hale getirildiğini söyledi.

İstanbul'un o dönemden önceki durumundan bahseden Tunç, havası solunamayan bir kentin olduğunu ve gazetelerin promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlattı.

Tunç, AK Parti'nin İstanbul'a kazandırdığı projelere değinerek, "İşte bugün İstanbul'da belediye başkanı olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı, daha gelir gelmez biyolojik arıtma tesisi projesini iptal ederek, temel atmama töreni gibi bir tören yapabildi maalesef. O töreni yaptıktan sonra da İstanbul'un Haliç'ini, denizini, Marmara'sını müsilaj kapladı. İşte onların çevreciliği bu." diye konuştu.

"En ücra köyümüze kadar hizmet götürdük"

Erdoğan'ın İstanbul'daki başarısının ve belediyeciliğinin bütün Anadolu'ya dalga dalga yayıldığına işaret eden Tunç, "AK Parti'nin kurulması, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemde bir parti lideri olup Başbakan olarak seçilebilmesi, işte milletin İstanbul'daki o başarıyı görmesi sayesinde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, "21 yıllık süre içerisinde milletimizin kronikleşmiş bütün sorunlarına el attık ve çözmeye çalıştık. Türkiye'yi 3-4 kat büyüttük. Pandeminin, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle ekonomide birtakım sıkıntılar meydana geldi. Bunların aşılmasıyla ilgili önemli mesafeler aldık, almaya da devam ediyoruz. 21 yılda Türkiye'nin her yerini icraatlarla donattık. En ücra köyümüze kadar hizmet götürdük." ifadelerini kullandı.

Her alanda vatandaşın daha güçlü olması için çalıştıklarını, insanı öncelediklerini ve politikaların merkezine hep insanı koyduklarını vurgulayan Tunç, AK Parti'nin 21 yılda ülkeyi dünya projeleriyle tanıştırdığını anlattı.

Tunç, AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerden ve çalışmalardan bahsederek, "İşte bu nedenle milletimiz, önüne konulan 17 sandıkta tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı." dedi.

Bundan rahatsız olanların ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını, tüm bunları milletin desteğiyle aştıklarını aktaran Tunç, AK Parti'nin büyük reformlar yaptığını, anayasada önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Adalet ve demokrasi alanında yaptıkları reformlara dikkati çeken Tunç, "Anayasamızda demokratik reformların taçlandırılmasını da yeni, katılımcı, demokratik, sivil bir Anayasayı yaparak inşallah 'Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz. Bunun için de 28. dönem parlamentosunda inşallah bir uzlaşma sağlanır ve bu uzlaşma sayesinde de milletimize olan borcumuzu yerine getirmiş oluruz." dedi.

"Gerçek belediyecilik, işte Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir"

Adalet Bakanı Tunç, yerel seçimlerin yaklaştığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek muhtarlarımızın gerek belediye başkanlarımızın uyumlu çalışması, hükümetle uyumlu çalışması konusunu söylediğimizde maalesef bunu bazı yerlere çekmeye çalışıyorlar. İşte 'Muhalefet belediyelerine yardım etmeyecek misiniz? Siz bunu mu söylüyorsunuz?' diyorlar. Tamamen bir çarpıtmadan ibaret bu. Bütün belediyelere hükümet, eşit oranda paylarını veriyor. Nüfusa göre ve oranın sosyoekonomik durumuna göre hesaplanan bir kriter var ve ona göre bütün belediyelere merkezi hükümetten pay gidiyor. En büyük payı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi alıyor, Ankara Büyükşehir alıyor. Dolayısıyla nüfusa göre verilen bir ödenek var.

Bunun yanı sıra bazı belediye başkanlarımız, özellikle hükümetle, iktidarla uyumlu çalışan belediye başkanları ise sürekli proje üreterek, o projelerin hayata geçmesi için belediye bütçesinin dışında da şehrin diğer hükümet yatırımlarını ilgilendiren konularda da hep istişare halinde olduğu için o şehirler için büyük bir avantaj oluyor. Anadolu'nun değişik yerlerini geziyorsunuz, bunu da gözlemliyorsunuz. 'Evet' diyorsunuz, 'burada Recep Tayyip Erdoğan'la uyumlu çalışan bir belediye başkanı var.'"

Hükümet ile yerel yönetimin uyumunun önemine vurgu yapan Tunç, "Bartın'da da inşallah Cumhur İttifakı ile il merkezimizde, ilçelerimizin tamamında, beldelerimizde bu uyumu bu seçimde inşallah sağlamış olacağız. Bartın'ımız kazanacak, il merkezimiz kazanacak, ilçelerimiz, beldelerimiz kazanacak." ifadesini kullandı.

Tunç, Bartın'ın sahip olduğu özelliklere ve kente kazandırdıkları projelere değinerek, kent, ilçeler ve beldelerle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bartın'ın yerel seçimlerde Türkiye genelinde AK Parti oylarını çok daha yükseğe taşımasını, hatta dereceye girmesini sağlayacaklarını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Gerçek belediyeciliği uygulayacağız. Gerçek belediyecilik, işte Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Anlatmaya gerek yok. AK Parti'nin kurulmasını sağlayan belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik, adaletli belediyeciliktir. Herkese hizmet götüren belediyeciliktir, ayrım yapmayan belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik, kalkınmacı bir belediyeciliktir, sürekli yatırım üstüne yatırım isteyen, şehrinin güzelleşmesini sağlayan belediyeciliktir, vizyoner belediyeciliktir. Herkese kapısı açık olan belediyeciliktir, erişebilir belediyeciliktir."

Tunç, "Türkiye Yüzyılı" inşası sürecinde şehirleri kalkındırmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Birinci önceliğimiz deprem, depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak. Şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesindeki çalışmalardan bahseden Tunç, bundan sonra da afetlere dirençli şehirleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.

Bakan Tunç, dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Mazlumun hakkını, Filistin'de ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa onların hakkını korumak için hakkaniyeti savunmaya, adaleti savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye devam edeceğiz. Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörden arınmış, çocuklarımızın korunduğu, kadınlarımızın güçlendiği ve her türlü tehlikeden uzak, huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"Güçlü hedeflere ulaşmak Türkiye'nin gücüne güç katacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da ülkedeki değişimin, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan bir süreç olduğunu söyledi.

İstanbul'un çevreyle ilgili sorunlarının ortadan kaldırıldığını, hayatın daha yaşanabilir kılındığını, ihtiyaç sahiplerine uzanan elleriyle belediyeciliğin ne demek olduğunun Türkiye'ye gösterildiğini ve AK Parti'nin kuruluşuyla bunun tüm ülkeye yayılan siyasi anlayışa dönüştüğünü anlatan Karaaslan, "Türkiye'de öyle reformlar gerçekleşti ki biz onlarla 'sessiz devrimler' dedik. Adaletten eğitime, ulaşımdan çevreye, sanayileşmeye kadar Türkiye'de hayal edilenlerin, hatta hayal bile edilemeyenlerin gerçek olduğu bir kalkınma dönemi yaşadık." dedi.

Ülke olarak ortaya konulan güçlü hedeflere şehirler güçlenmeden ulaşılamayacağını ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Güçlü hedeflere ulaşmak, Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Bizler parti teşkilatları olarak çok çalışmak durumundayız. Bugün itibarıyla Bartın'da sefer başlamıştır. Zafer yakındır inşallah. Alacağımız seçim zaferleriyle İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yanında, gerçekten AK Parti belediyeciliğinin, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan sürecin, 30 yılının sonunda gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla yepyeni bir zaferle taçlanacağına inanıyorum."

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın da konuşma yaptığı programda, daha sonra il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilirken, AK Parti'den Amasra'da Ahmet Reis, Kurucaşile'de Hulusi Sayın, Ulus'ta ise Hasan Hüseyin Uzun aday olarak açıklandı.