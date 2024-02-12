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Gündem
TRT Haber 12.02.2024 08:23

Silah kaçakçıları "Mercek" operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı

74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-11” operasyonlarında 1124 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçıları "Mercek" operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından son 4 günde 74 ilde eş zamanlı olarak “Mercek-11” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca,26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği, 998 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 1124 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum."

 

 

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