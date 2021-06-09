Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 45 olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, aşılamayla ilgili de şu detayı verdi:

"4,2 milyon doz BioNTech aşısı hafta başında gelecek. Ay sonuna kadar hedef 30 milyon doz aşının Türkiye'ye getirilmesi."