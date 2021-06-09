Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşılamada yaş sınırı düşürüldü
[Fotoğraf: DHA ]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 45 olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, aşılamayla ilgili de şu detayı verdi:
"4,2 milyon doz BioNTech aşısı hafta başında gelecek. Ay sonuna kadar hedef 30 milyon doz aşının Türkiye'ye getirilmesi."
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