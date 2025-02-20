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Gündem
TRT Haber 20.02.2025 15:50

ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi

ASELSAN’ın GÖKTAN Projesinde atışlı test faaliyeti başarıyla tamamlandı. GÖKTAN Sistemi ile hava platformlarından atılan TOLUN Mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılmış oldu.

ASELSAN, oyun değiştirici etkiye sahip geniş ürün gamına GÖKTAN Sistemini ekledi. GÖKTAN’ın 18 Şubat’ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN’ın TOLUN Mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

Hedefe tam isabet

GÖKTAN Projesi ile; TOLUN’a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimi sağlandı. Test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN’un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliği ile gerçekleştirildi.

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Eğik atış yapabilen GÖKTAN’ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliğini bulunuyor. 

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ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
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