Türkiye 5G teknolojisine geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Civil Ankara 2025 Etkinliği’nde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı sunumda Türkiye’nin mega projeleri ile ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı, uluslararası projeler hakkında bilgi verdi.

5G ile internet hızı 10 kat artacak

5G ile de 10 kat daha hızlı internet kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, “34 merkezde hayata geçirdik deneme amaçlı olarak. İstanbul Havalimanı bunlardan bir tanesi. Bu sene ihalesini yapacağız 2026’da da Türkiye genelinde 5G’ye geçmiş olacağız. Statlarda da bu akşam Galatasaray-AZ Alkmaar maçında ilk denemesini yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Bakan Uraloğlu, mutlaka bir yabancı dil bilmenin önemini vurguladı. Uraloğlu, ayrıca BTK Akademi ile de bir kursa gitmeden dahi eğitimler alabileceklerini kaydetti.

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor

16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi hakkında düzenleme yapılması gerekliliğini bir kez daha vurgulayan Uraloğlu, “Düşüncemiz birisinin bir şeye erişmesine engel olmak değil. 16 yaş ergenlik yaşı, o yaştan sonra muhakemelerinin daha geliştiği, karşısına çıkacak olan her türlü bilginin ya da ortamın daha kolay analizini yapabileceği yaşlardır. Dolayısıyla daha doğru muhakeme etsin ve kendilerini daha çok eğitime versinler düşüncesiyle böyle bir yaklaşımımız var. Netleşmiş değil ama bu noktada da çalışmamızın olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

96 milyon genişbant internet abonesi

Haberleşme sektörüne ilişkin verilere de değinen Bakan Uraloğlu, “Geniş bant internet 2002’de hiç yokmuş şimdi, 96 milyon abonemiz var. Yine mobilde 23 milyon abonemiz vardı şimdi 94,5 milyon.” dedi.

Uraloğlu, Çamlıca Kulesi ile de İstanbul’un siluetine güzel bir yapı kazandırdıklarını belirterek “100 radyo burada yayın yapabiliyor aynı anda. Etrafa yaydığı elektromanyetik dalga Avrupa Birliği kriterlerini çok altına indi.” açıklamasında bulundu.

Türksat 6A hakkında da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, “Kapsama alanımızı 3 buçuk milyardan 5 milyar insana ulaştırdık.” dedi. 6A’nın yüzde 81 yerlilik oranına sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, “Sivil ve askeri haberleşmede kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk. Türksat 6A ilk test yayınını TRT World ile gerçekleştirdi. Herhangi bir problem yok.” dedi.

"Koridorlar, üretime ve gelişmeye katkı sağlıyor"

Kalkınma Yolu Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, projenin Uzak Doğu’dan gelen yüklerin Basra Körfezi üzerinden Türkiye’ye ve oradan Avrupa’ya ulaştırılması noktasında önemini vurguladı. Uraloğlu, “Ülkemizde yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bölümü var. Onunla ilgili yaptığımız ve yapacağımız işler var. Bunu hayata geçirdiğimizde Basra Körfezi FAV Limanı’ndan ülkemize doğru gelen yüklerin Avrupa'ya gitmesini sağlayacağız” dedi.

Uraloğlu, koridorların bir akarsuyun aktığı toprakların etrafını yeşertmesi gibi olduğunu vurgulayarak her türlü sanayileşmeye, üretime ve gelişmeye katkı sağladığını da vurguladı.

"Türkiye'de karbon ayak izini hesaplayan ilk bakanlık biziz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, insan, yük ve veri taşıdıklarını ifade eden Uraloğlu, lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini de anlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'de karayolları üzerinden taşınan yük oranının karbon emisyonunu düşürmek amacıyla azaltılması gerektiğini söyleyerek, “Karayolu taşımacılığında karbon emisyonu azaltmamız çok daha uzun zamana ihtiyaç duyuyor. Ama demiryollarında böyle değil. Elektrikli hatlarla beraber bunu daha pratik yapabiliyoruz. Türkiye'de karbon ayak izini hesaplayan ilk Bakanlık biziz.” ifadelerini kullandı.

23 yılda ulaştırma alanında Türkiye’ye yaklaşık 290 milyar dolarlık yatırım

23 yılda ulaştırma alanında Türkiye’ye yaklaşık 290 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, “6 bin 101 kilometre bölünmüş yol varmış 2002’de şimdi 29 bin 730 kilometre. Otoyollarda 3 bin 796 kilometre. Daha fazla sayıda köprü ve tünel yapıyoruz. 2002’nin yani 2 katı kadar köprü ve aşağı yukarı 16 katı kadar da tünel yaptık" açıklamasında bulundu.

Öğrencilere Türkiye’nin mega projelerini de anlatan Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Zigana Tüneli ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, bu projeler ve kazanımları hakkında da öğrencilere bilgi verdi. Uraloğlu ayrıca devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında da açıklamada bulunarak “2035, 2053, 2071 düşünen bir Türkiye var.” dedi.

48 saatte demiryolu ile Türkiye turu

Türkiye’nin demiryolu ağını 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, “2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaparak ülkemizi Avrupa'da altıncı dünyada sekizinci yüksek hızlı demiryolu işletmecisi ülke haline getirmiş olduk.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden ve yapılması planlanan demiryolu projeleri tamamlandığında 48 saatte tüm Türkiye’nin her tarafına demiryolu ile gidilebileceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılması planlanan süper hızlı tren hattı hakkında da bilgi vererek 344 kilometre uzunluğunda saatte 350 kilometre hıza sahip bir hat üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Uraloğlu, “Düşünün 80 dakikada İstanbul'dayız. Milli maç 90 dakika bizim Ankara-İstanbul seyahatimiz 80 dakika olacak".