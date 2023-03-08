Enkaz altında kalanlara ulaşmak için bıkmadan, usanmadan çalışanlardan biri de Sena Gizem Demir'di.

30 yaşındaki genç kadın, her bir cana ulaşmak için saatlerce enkaz başında bekledi.

Depremin 100'üncü saatinde ekip arkadaşlarıyla, 30 saat süren çalışmanın sonunda Adıyaman'da enkaz altında kalan Cemile'yi kurtardı.

"Dinlenelim diyemiyoruz, orayı bırakıp gidemiyoruz"

Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından yüzlerce AKUT gönüllüsü deprem bölgesine koştu.

AKUT Ankara Gönüllüsü Sena Gizem Demir, "Ankara ekibi olarak, 2 gün Osmaniye'de çalıştık. Ardından Adıyaman'a geçtik, AFAD bizi orada görevlendirdi. Orayı bırakıp gidemiyoruz, dinlenelim, acıktık diyemiyoruz, içimizden gelmiyor" dedi.

AKUT'ta 3 bin kişi gönüllü çalışıyor

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) 27 ilde 30 ekibiyle birlikte afet ve acil durumlarda gönüllü olarak çalışıyor. Yaklaşık 1000 gönüllü kadın bu zorlu görevi başarıyla tamamlıyor. AKUT'ta 3 bin kişi gönüllü olarak çalışıyor, kadın gönüllülerin sayısı ise her geçen gün daha da artıyor.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Ebubekir Mazlum

