Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası ileri bir tarihe ertelenmişti.