Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.

Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.

Ara tatilde ders programlarının özetleri yayınlanacak

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek. Bu kapsamda, okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak.

Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.

TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.