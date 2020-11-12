MEB'den öğrencilere ara tatil için oyun kitabı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilde çocukların aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için "Evde Oyun Var" isimli kitapçık hazırlandığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocukların ara tatilde de eğlenceli vakit geçirmeleri için 'Evde Oyun Var' kitapçığını hazırladıklarını duyurdu.
Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
"Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım."
Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye “Evde Oyun Var”ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 12, 2020
Hazır mısınız???????? https://t.co/hjSD6SvxCZ pic.twitter.com/EPxd68oMxF
Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
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