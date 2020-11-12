Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocukların ara tatilde de eğlenceli vakit geçirmeleri için 'Evde Oyun Var' kitapçığını hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım."

Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye “Evde Oyun Var”ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım.



Hazır mısınız???????? https://t.co/hjSD6SvxCZ pic.twitter.com/EPxd68oMxF — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 12, 2020

Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.