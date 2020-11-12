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KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı
2020 KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Aygün, KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin yayımlandığını belirterek şunları söyledi:
"Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır.
Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim."
Etiketler: Son Dakika ÖSYM KPSSSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:44
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