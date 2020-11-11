Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ara tatilin 16 Kasım Pazartesi günü başlayacağının altını çizdi.

Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020

Selçuk, "Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hocam, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" paylaşımını yaptı.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatilini 16-20 Kasım arasında yapcak olan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yapacaklar. 25 Ocak 2021 Pazartesi başlayacak olan yarıyıl tatili 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci ara tatil Nisan’da

İkinci dönem ara tatili ise 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak. 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.

Bakan Selçuk, ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi katılabileceklerini de duyurdu.