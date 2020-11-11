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DGS tek tercihi için bugün son gün
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih başvuruları bugün sona eriyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesinden ya da mobil uygulama üzerinden yapabilecek.
DGS ek tercihi için bugün saat 23.59'a kadar başvuru alınacak.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sitesinden ya da mobil uygulama üzerinden yapabilecek.
Elden tercih kabul edilmeyecek ve posta ile gönderilen tercihler işleme alınmayacak.
Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos’ta yapılmıştı. Tercih süreci ise 5 Kasım'dan bu yana devam ediyor.
Etiketler: ÖSYMSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:19
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