ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri yarın sona erecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.