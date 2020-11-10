Haber Giriş: Kaynak: AA
DGS ek tercihlerinde süre doluyor
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercih işlemlerinde süre yarın doluyor.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri yarın sona erecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.
Son Haberler
- 19:06
- 18:53
- 18:48
- 18:45
- 19:09
Sıradaki Haber
2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim 2020 sınav tarihi…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz