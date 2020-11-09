Haber Giriş: Kaynak: AA
LGS'nin tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Etiketler: Son Dakika Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 14:49
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