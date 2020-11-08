Yaklaşık sekiz ay süren hasret sona eriyor. Üstün yetenekli öğrencilerin devam ettiği Bilim ve Sanat Merkezlerinde de ders zili çalıyor. BİLSEM'e kayıtlı öğrenciler yarın okulun yolunu tutacak.

İlkokulun tüm sınıfları, ortaokul 5 ve 8'inci sınıflar ile, liseye hazırlık, 9 ve 12'nci sınıflar ders başı yapacak.

Haftada iki gün okula gidilecek

Diğer okullarda olduğu gibi BİLSEM'de de haftada iki gün okula gidilecek. Dersler günde altı saati geçmeyecek. Her 30 dakika dersin ardından 10 dakika mola verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrencisini göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak. Gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Koronavirüs önlemleri alınacak

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde de eğitim, koronavirüs önlemleri alınarak yürütülecek. De0rsliklerde fiziki mesafe korunacak. Öğrenciler binalarda bulundukları süre boyunca maske takacak.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı öğretmenler tarafından düzenli kontrol edilecek.