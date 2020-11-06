Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de uzaktan eğitim 1 hafta daha uzatıldı
[Anadolu Ajansı]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı alındığını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."
İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 6, 2020
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika Ziya SelçukSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 18:28
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