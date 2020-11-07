Görme engelliler için renk kodları geliştirildi, dünyaya sunulacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını ve bu kodların dünyaya da sunulacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin görme engeller için Braille alfabesine uyumlu renk kodları geliştirdiğini duyurdu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."
İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 7, 2020
- 17:28
- 17:25
- 17:33
- 17:18
- 17:11