Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin görme engeller için Braille alfabesine uyumlu renk kodları geliştirdiğini duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."