Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siber Farkındalık Ayı" kapsamında siber güvenlik konusundaki farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendiğini hatırlattı.

Sevgili öğrenciler beklediğiniz gün geliyor! #SiberZekaBilgiYarışması kazananları ve sürpriz ödüller,

13 Kasım Cuma günü

Saat 14.00'te

sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak.



Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/Yx0TOhTp9W — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) November 10, 2020

Yarışmanın siberzeka.cbddo.gov.tr web sitesi üzerinden çevrim içi platformda gerçekleştirildiği bilgisini veren Koç, şunları kaydetti:

"20-31 Ekim arasında düzenlenen Siber Zekâ Bilgi Yarışması’na ilgili kademelerdeki öğrencilerden yoğun katılım gözlenmiştir. 20 Ekim günü ilkokul kademesiyle başlayan, ortaokul ve lise kademeleriyle devam eden ve her kademeye 4 gün yarışma süresi tanınan Siber Zeka Bilgi Yarışması'na 12 günde 1 milyondan fazla öğrenci katılmıştır."

Koç, 31 Ekim'de sonlanan yarışmanın nihai sonuçlarının ve en çok soruya en kısa sürede cevap verenler arasından belirlenecek kazananların 13 Kasım'da duyurulmasının planlandığını bildirdi.