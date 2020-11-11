Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması: 16 Kasım'da başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla ara tatilin başlayacağını hatırlattı, "Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak" paylaşımını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ara tatilin 16 Kasım Pazartesi günü başlayacağının altını çizdi.
Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020
Selçuk, "Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hocam, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" paylaşımını yaptı.
Bakan Selçuk, ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi katılabileceklerini de duyurdu.
16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020
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